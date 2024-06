Une star brille, l’équipe de France lui offre «une seconde vie» ?

Thomas Bourseau

N’Golo Kanté sort d’une saison pleine avec Al-Ittihad en Saudi Pro League. De quoi inciter Didier Deschamps à faire appel à lui pour l’Euro en Allemagne. Et pour l’entrée en lice de l’équipe de France contre l’Autriche lundi soir (1-0), Kanté a illuminé la rencontre en étant même élu homme du match. Gary Neville est resté bouche bée.

Cela faisait deux ans que N’Golo Kanté n’avait plus enfilait le maillot de l’équipe de France. Miné par les pépins physiques, le champion du monde 2018 avait été privé du Mondial au Qatar fin 2022. D’ailleurs, sa carrière en Europe a pris fin l’été dernier avec son départ de Chelsea pour Al-Ittihad où il a effectué une saison pleine.

Kanté homme du match avec les Bleus pour son retour aux affaires

Rappelé à la surprise générale par Didier Deschamps pour cet Euro 2024 qui se clôturera le 14 juillet prochain par la finale à Berlin, N’Golo Kanté a été élu homme du match lundi soir au terme de la victoire de l’équipe de France contre l’Autriche (1-0). Pas de quoi surprendre le sélectionneur qui était sûr de son coup.

«Il y a quelques années, il avait l'air fini, mais il a eu une seconde vie»