Real Madrid : Kylian Mbappé se prend un stop

Kylian Mbappé s'éloigne doucement de l'équipe de France. L'esprit perturbé lors du dernier rassemblement, le joueur est resté à Madrid durant cette trêve internationale d'octobre pour récupérer de sa blessure à la cuisse. Or, l'international français a été convoqué par Carlo Ancelotti pour défier Villarreal. Alors à quoi joue Mbappé ? Olivier Ménard a dévoilé ses informations sur cette affaire.

Encore loin d’être à 100% en raison d’une petite blessure au biceps fémoral de la jambe gauche, Kylian Mbappé a demandé à Didier Deschamps de le laisser au repos. Ainsi, le joueur du Real Madrid ne participera aux matches face à Israël et la Belgique. Mais voilà que Carlo Ancelotti décide de le convoquer pour participer à la rencontre de championnat face à Villarreal.

Mbappé a la tête ailleurs

Alors blessé ou pas blessé ? Kylian Mbappé a eu le don d’agacer en France, alors que ses dernières apparitions sous le maillot bleu ont posé des interrogations sur ses réelles motivations. Comme l’a reconnu Didier Deschamps, le champion du monde 2018 n’était pas son assiette en septembre. Et selon Olivier Ménard, Mbappé donnerait, pour l’instant, la priorité à son intégration au Real Madrid.

Mbappé s'est fait rembarrer par Deschamps

« L'attitude de Kylian Mbappé en conférence de presse en septembre dernier avait interpellé avant le match contre l'Italie, indiquant qu'il voulait être ailleurs. On l'avait ressenti comme ça. Le plus inquiétant, c'est que ce sentiment était partagé à l'intérieur du vestiaire de l'équipe de France. En creusant un peu, j'ai appris que Mbappé avait demandé une faveur à Deschamps : zapper le rassemblement de septembre afin de se concentrer sur son nouveau défi et son intégration au Real Madrid. Il a mal vécu la fin de saison dernière et sa bisbille avec le PSG. Deschamps n'a pas accepté en septembre mais là, il fallait qu'il se repose » a confié l’animateur de L’Equipe du Soir.