Foot - PSG - Malaise

PSG - Malaise : Pierre Menes valide le coup de gueule de Tuchel !

Publié le 1 novembre 2020 à 7h45 par La rédaction

Dans cette saison perturbée par la crise du Covid-19, les clubs européens, comme le PSG, doivent composer avec un calendrier démentiel. Déjà dénoncé par Thomas Tuchel, l’agenda est également décrié par Pierre Ménès.

« On va tuer les joueurs. Il y a une relation entre la préparation et la performance. On n'a pas de phases pour récupérer et se préparer. Il nous faut pourtant cela, il n'y a pas de secret. Sans ça, les joueurs sont fragiles. » Thomas Tuchel ne s’en cache pas, le calendrier qui est imposé à ses troupes est un vrai problème. Au PSG, la liste des blessés n’a de cesse de grandir, avec notamment Neymar et peut-être Kylian Mbappé, sorti contre le FC Nantes (3-0) ce samedi soir. Le Brésilien sera absent jusqu’au terme de la trêve internationale, et la rencontre de Ligue 1 face à l’AS Monaco. Les échéances s’enchaînent en cette saison post-confinement, et l’entraîneur allemand, déjà fragilisé, est contraint de bricoler à chaque nouveau rendez-vous.

« Ce calendrier est stupide »