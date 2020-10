Foot - Équipe de France

Équipe de France : Blaise Matuidi évoque son avenir en Bleu !

Publié le 25 octobre 2020 à 20h50 par La rédaction

Parti à l’Inter Miami cet été, Blaise Matuidi n’a plus été appelé en Équipe de France par Didier Deschamps depuis. Le Champion du Monde est conscient de son choix de carrière, mais ne tire pas un trait définitif sur les Bleus.