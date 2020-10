Foot - OL

OL : Memphis Depay rend hommage à Virgil Van Dijk après sa blessure !

Publié le 25 octobre 2020 à 22h40 par La rédaction mis à jour le 25 octobre 2020 à 22h41

Touché aux ligaments croisés il y a peu lors d’un match contre Everton, Virgil Van Dijk est au repos forcé pendant six mois, minimum. Son compatriote néerlandais, Memphis Depay, lui a rendu hommage sur le terrain.