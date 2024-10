PSG : Le clan Zaïre-Emery monte au créneau

Alexis Brunet

Alors qu’il avait épaté tout le monde lors de ses premiers mois en tant que professionnel au PSG, Warren Zaïre-Emery semble maintenant accuser le coup et ses prestations sont moins flamboyantes. Les critiques commencent donc à arriver pour le milieu de terrain, qui a vu son entourage monter au créneau pour tenter de le défendre.

Dans ses rangs, le PSG dispose de certains des meilleurs jeunes talents d’Europe. Au milieu de terrain, le club de la capitale peut notamment compter sur Warren Zaïre-Emery, qui est un phénomène de précocité. Le Parisien est titulaire chez le champion de France et il est également international français, alors qu’il n’a que 18 ans.

Zaïre-Emery est moins flamboyant depuis quelque temps

S’il est titulaire au sein du PSG, les performances de Warren Zaïre-Emery sont toutefois moins impressionnantes qu’il y a quelques mois. Le Parisien semble avoir plus de difficultés à briller au sein du milieu de terrain du club de la capitale, et cela se ressent notamment d’un point de vue statistique. Chez les Bleus, le joueur de 18 ans doit d’ailleurs se contenter des miettes.

« Il a presque changé de vie »

Si Warren Zaïre-Emery est moins impressionnant au PSG, il y a certaines raisons qui peuvent expliquer cela. Pour L’Équipe, son entourage a d’ailleurs tenu à voler à son secours. « Il y a un contexte essentiel à prendre en compte. En quelques mois, il a presque changé de vie. Il a dû gérer à ce moment-là ses cours, les sollicitations de plus en plus nombreuses et les matches. » Reste à voir si le Parisien réussira à retrouver prochainement son niveau d’il y a quelques mois.