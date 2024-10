Mbappé en boîte de nuit, sanction en vue ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son absence dans ce rassemblement du mois d’octobre fait déjà polémique, Kylian Mbappé n’a pas arrangé son cas en apparaissant en boîte de nuit jeudi, soit le même soir que le match Israël-France (1-4). Une sanction contre le capitaine de l’équipe de France est-elle nécessaire ?

Même loin de l’équipe de France, Kylian Mbappé fait encore parler de lui. Forfait pour affronter Israël et la Belgique dans cette trêve internationale, le capitaine des Bleus a surpris le week-end dernier en apparaissant sur la pelouse du Real Madrid face à Villarreal, de quoi créer une première polémique. Et la situation ne s’est pas arrangée ce vendredi avec la révélation par le quotidien Aftonbladet de clichés montrant l’attaquant dans les rues de Stockholm pendant le match face à Israël jeudi soir.

Mbappé en boîte de nuit pendant le match des Bleus

Selon Aftonbladet, Kylian Mbappé ne s’est pas contenté d’une simple promenade puisqu’après un passage dans un établissement de luxe spécialisé dans la cuisine française, il se serait rendu avec quelques amis dans une discothèque de la ville. De quoi faire parler, même si au sein du staff de Didier Deschamps et de la FFF, on préfère ne pas s’épancher sur le sujet, relativisant cette sortie en estimant que Mbappé se trouve sous la responsabilité du Real Madrid et qu’il n’est pas le seul à s’envoler vers d’autres contrées durant son temps libre, selon Le Parisien.

« Deschamps prends tes responsabilités, tes cojones dans les mains et enlève lui le brassard de capitaine ! »

Mais tout le monde ne partage pas cet avis. C’est le cas de Jérôme Rothen, fustigeant l’attitude de l’ancien joueur du PSG. « Tu as encore fauté. Je vais aller plus loin, puisque que le message envoyé est: 'je n'en ai rien à faire des Bleus, de la France' et que son seul intérêt est de réussir à Madrid, Deschamps prends tes responsabilités, tes cojones dans les mains et enlève lui le brassard de capitaine ! », a notamment lancé le consultant dans son émission sur RMC.

Selon vous, faut-il effectivement sanctionner Kylian Mbappé après cette sortie ? À vos votes !