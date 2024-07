«Pathétique», il réclame le départ de Cristiano Ronaldo en direct !

La rédaction

Ce vendredi soir, l’équipe de France est parvenue à éliminer le Portugal de sa route. Au terme d’un match assez pauvre en occasions, les deux équipes ont dû aller jusqu’aux tirs au but pour se départager. Titulaire à la pointe de l’attaque portugaise, Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment été en vue au cours des 120 minutes. Pas au mieux de sa forme dans cet Euro, le joueur d’Al-Nassr voit son départ de la Seleçao être réclamé par Daniel Riolo.

L’heure est à la joie en France, puisque les Bleus sont en demi-finale de l’Euro. Si, une nouvelle fois, les joueurs de Didier Deschamps ne sont pas parvenus à inscrire de but par le jeu, ce sont bien les tricolores qui défieront l’Espagne dans le dernier carré. Du côté du Portugal, le sentiment est forcément plus amer. Cristiano Ronaldo, qui jouait probablement sa dernière rencontre d’Euro avec sa sélection, est passé à côté de son match ce vendredi soir. Pas en réussite depuis son entrée dans le tournoi, le Portugais voit parfois sa place de titulaire être remise en question. C’est ce qu’a largement fait Daniel Riolo, qui veut même voir l’ancien joueur du Real Madrid arrêter l’aventure en sélection.

«Ce soir on l’a vu, c’était pire que tout»

Dans l’After , diffusé sur RMC , Daniel Riolo s’en est pris à Cristiano Ronaldo. Le journaliste a dézingué la performance de l’attaquant de 39 ans, qu’il accuse de brider la Seleçao : « Ronaldo, ça fait des années pour moi qu’il bloque l’éclosion de certains joueurs, l’épanouissement de certains joueurs, qu’on est là à le mettre sur le terrain et qu’il n’apporte rien cette équipe. Et ce soir on l’a vu, c’était pire que tout, le Portugal a joué à 10, et à côté de lui, il empêche les autres joueurs d’être bons. Moi, je trouve que c’est d’une tristesse infinie. […] Ça ne me plaît pas, les vieux qui font des tours de pistes comme ça, les derniers récitals. J’aime pas ça, y’a un côté pathétique, y’ a un côté on est tous à genoux devant vous, c’est la déification absolue. Mais au fond la production n’est pas la même. »

«Il empêche le Portugal d’avancer»