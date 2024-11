«Pas vrai», Riolo dénonce une fake news sur le PSG ! 

Alexis Brunet

Le PSG est en mauvaise position en Ligue des champions. Le club de la capitale n’est pour le moment pas qualifié pour la phase à élimination directe. Luis Enrique n’arrive pas à trouver la solution et cela pourrait ne pas s’arranger à l’avenir, car selon Daniel Riolo le groupe parisien ne vivrait pas tellement bien.

Les temps sont compliqués pour le PSG. Si tout va bien en Ligue 1, la réciproque n’est pas tellement vraie en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est encore une fois incliné, cette fois contre le Bayern Munich. Pour le moment, les Parisiens pointent à la 25ème place au classement en C1 et ils sont donc virtuellement éliminés.

Une star réclame un transfert à 80M€, le PSG va jubiler https://t.co/QFT1fWh7iT pic.twitter.com/cDc0arHyhq — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

L’ambiance ne serait pas bonne au sein du groupe du PSG selon Riolo

Le PSG a donc du mal en Ligue des champions et cela serait dû à l’ambiance au sein du groupe. Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo a dévoilé que l’ambiance ne serait pas bonne au club de la capitale, contrairement à ce que disent certaines sources, notamment à cause de Luis Enrique. « Au PSG, tout le monde dit que le groupe adore Luis Enrique, ils ne renversent pas les montagnes. Même un tas de sable, ils ne le renversent pas. Il parait que le groupe vit extraordinairement bien, moi je sais que ce n’est pas vrai, mais comme on n’arrête pas de nous raconter cette histoire, mon rôle c’est de raconter la vérité. Mais les gens ont du mal à le croire. Évidemment, que ça ne va pas du tout. »

Luis Enrique a prolongé au PSG

Luis Enrique serait donc responsable de la mauvaise ambiance au PSG selon Daniel Riolo, mais cela ne serait pas prêt de changer. Selon L’Équipe et Le Parisien notamment, l’Espagnol aurait prolongé son contrat avec le club de la capitale dernièrement, jusqu’en 2027. Rien n’a pour le moment été officialisé, mais l’annonce tombera très probablement dans les prochaines semaines.