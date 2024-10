OM : Un joueur est «à côté de la plaque», il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté contre un chèque de 25M€, Elye Wahi peine à s'imposer à l'OM. Le joueur du RC Lens sent le vent tourné, alors que d'autres attaquants comme Neal Maupay poussent pour se faire une place dans le onze titulaire de Roberto de Zerbi. Mais plus que son efficacité, c'est son body-language qui dérange.

Elye Wahi avait réalisé des débuts canons en Ligue 1 avec un but lors de la première journée. Depuis ? Plus rien ou presque. L’attaquant de l'OM peine à tirer son épingle du jeu et sent le souffle de Neal Maupay s’approcher.

La pression est lourde sur les épaules de Wahi

Champion du monde en 1998, Christophe Dugarry s’est exprimé sur les difficultés de Wahi. « Wahi reste un jeune joueur qui découvre un nouvel environnement et une planète particulière en France : Marseille. Y jouer c'est difficile, c'est beaucoup de pression. On attend beaucoup de lui, c’est un gros transfert » a-t-il confié.

« Il faut que ce garçon se batte »

Selon lui, Wahi doit vite se reprendre s’il ne veut pas perdre sa place. « On le dit souvent qu’on veut des joueurs qui se battent, et à Marseille il y une phrase qui dit qu’il faut mouiller le maillot. Parfois ça ne veut rien dire, mais là on a ce ressenti. Il faut que ce garçon se batte, qu’il démontre plus de combativité car il est totalement à côté de la plaque. Il doit se réveiller ! » a lâché Dugarry.