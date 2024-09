OM : Un incroyable coup de gueule est validé par l'entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De la joie à la déception. Auteur du but égalisateur dans le temps additionnel, Rayan Cherki pensait offrir la victoire à son équipe face à l'OM. Mais quelques secondes plus tard, Jonathan Rowe crucifiait les Lyonnais (2-3). Après le coup de sifflet final, le joueur, qui venait tout juste de prolonger son contrat, est apparu en colère devant les micros. Son entraîneur Pierre Sage ne lui en veut pas.

L’OL a pris un coup derrière la tête après sa défaite face à l’OM dimanche soir. Le club lyonnais pensait obtenir le point du match nul après le but égalisateur de Rayan Cherki à la 90ème minute. C’était sans compter sur Jonathan Rowe, auteur du but victorieux pour l’OM quelques secondes plus tard.

La déception de Cherki

Après le coup de sifflet final, Cherki était apparu dégoûté. « C'est une honte. Ils sont à dix depuis la 5e minute. Cela fait des années et des années qu'ici, on mène et on ne fait que reculer. Tout le temps, encore. Le match passe. On a 3500 occasions et malgré ça, on ne fait que reculer » a confié le joueur.

Sage comprend son joueur

Coach de l’OL, Pierre Sage a été interrogé sur ce coup de gueule. L’entraîneur ne lui en veut pas. « Je pense que tu ne réponds pas la même chose cinq minutes, dix minutes après le match et une heure après. À ce moment-là, c'est normal. Il y avait beaucoup de frustration et de déception étant donné qu'on venait d'égaliser et que lui-même venait de marquer. Ça lui enlève le rôle qu'il aurait pu jouer dans ce match. Sachant que c'était un jour particulier pour lui, il venait de reprendre avec l'équipe, il avait prolongé la veille » a-t-il confié dans des propos rapportés par RMC Sport.