OM : De Zerbi prépare son départ !

La rédaction

L'OM de Roberto De Zerbi s'incline 3-0 à Auxerre, mettant fin à une série de trois victoires consécutives. La défaite, marquée par des polémiques arbitrales, a agacé l'entraîneur, qui évoque son futur retour en Italie. Déplorant les décisions arbitrales, il alerte sur l’image de la Ligue 1 à l'international et dénonce un « scandale ».

Fin de série pour l’OM de Roberto De Zerbi. Après trois victoires consécutives, les Olympiens échouent sur la pelouse d’Auxerre. Une défaite encore une fois entourée de vives polémiques liées à l’arbitrage, des incidents qui n’ont pas du tout plu au coach de l’OM Roberto De Zerbi.

« Après l'OM je rentrerai à la maison »

Interrogé au micro de DAZN sur la situation, Roberto De Zerbi a évoqué son futur retour en Italie après son passage à l’OM et a regretté ces erreurs, surtout pour le public français : « Moi, je suis Italien, et après l'OM je rentrerai à la maison. Le problème, c'est pour vous. Vous êtes Français, c'est impossible. »

« Un scandale »

« On a mal joué, ils ont mieux joué que nous. Mais le penalty sur Quentin Merlin est clair… Et le carton rouge de Cornelius, un scandale. J'espère que ces images ne seront pas vues à l'étranger, sinon la Ligue 1 aura une mauvaise image. L'arbitre n'était pas prêt aujourd'hui, pas tranquille. Mais on a mal joué, c'est certain, Auxerre mérite de gagner. La L1 est difficile, on ne peut pas jouer comme ça pour atteindre nos objectifs », continue Roberto De Zerbi sur DAZN.