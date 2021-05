Foot - OL

OL : Kovac met la pression sur l'OL pour la fin de saison !

Publié le 9 mai 2021 à 21h05 par La rédaction

Vainqueurs de Reims ce dimanche, l'AS Monaco est remonté sur le podium au profit de l'OL. Le coach Niko Kovac était satisfait des siens et a mis la pression sur Lyon en conférence de presse d'après match.