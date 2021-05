Foot - PSG

PSG : La grosse sortie de Marco Verratti avant Manchester City !

Publié le 3 mai 2021 à 19h45 par La rédaction

Présent en conférence de presse avant le choc entre le PSG et Manchester City de ce mardi soir, Marco Verratti a envoyé un message fort à ses partenaires.

La demi-finale retour contre Manchester City à l'Etihad Stadium mardi est certainement l'une des rencontres les plus importantes pour le PSG en cette fin de saison. En ballotage défavorable, les hommes de Mauricio Pochettino vont devoir inverser la tendance en Angleterre face à une équipe de très grande qualité. Présent en conférence de presse avant la rencontre, Marco Verratti, milieu de terrain du PSG, a tenu un discours encourageant pour ses partenaires afin d'aborder ce match de la meilleure manière possible.

Le discours de Marco Verratti