Foot - Manchester United

Manchester United : Paul Pogba fait une énorme révélation sur N'Golo Kanté !

Publié le 3 mai 2021 à 18h20 par La rédaction

Lors d'un jeu de questions/réponses, Paul Pogba a dévoilé le joueur face à qui il a eu le plus de mal à jouer son jeu. Et il s'agit de son partenaire en équipe de France : N'golo Kanté.