Ligue des champions : L’heure de la revanche pour le PSG face à City

Publié le 27 avril 2021 à 14h02 par La rédaction

Le Paris Saint Germain et Manchester City se retrouvent en demi-finale de Ligue des Champions ce mercredi à 21h, cinq ans après un quart de finale remporté par les anglais. L’occasion pour le PSG de prendre sa revanche.

Quart de finale de la Ligue des Champions en avril 2016, l’opposition entre le PSG et Manchester City a pour enjeu une finale cette saison. Les deux clubs, qui affichent de nombreuses similitudes, se retrouvent pour le match aller au Parc des Princes, là où cinq ans plus tôt le quart de finale avait débouché sur un match nul (2-2). Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic avaient été tenus en échec chez eux avant que les Citizens ne s'imposent dans leur antre de l’Etihad Stadium (1-0), scellant ainsi leur qualification. Après avoir fait tomber le Barça et le Bayern, Paris nourrit toutefois d’immenses ambitions cette année.

L’objectif d’une deuxième finale de LDC