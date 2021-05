Foot - PSG

PSG : Ce joueur de Guardiola prévient Mbappé et Neymar !

Publié le 3 mai 2021 à 17h25 par La rédaction

Présent en conférence de presse ce lundi, le défenseur de Manchester City John Stones a exprimé son admiration pour Neymar et Kylian Mbappé avant le choc face au PSG de ce mardi soir.