Mercato - AS Monaco : Ben Yedder laisse planer le doute sur son avenir !

Publié le 7 mai 2021 à 23h20 par La rédaction

Présent en conférence de presse en marge d'un match capital face au Stade de Reims, Wissam Ben Yedder a été questionné sur son avenir à l'AS Monaco.