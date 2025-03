Neymar : Scandale au Brésil, il répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Santos s’est incliné face à Corinthians en demi-finale du championnat Paulista (2-1). Blessé, Neymar n’a pas pris part à la rencontre. Néanmoins, ce dernier a été pointé du doigt pour s’être rendu au carnaval de Rio, ce qui a agacé la presse brésilienne. La vedette de 33 ans elle, est sortie du silence pour se défendre.

Le répit aura été de courte durée pour Neymar. Revenu à Santos en quête de sérénité et de temps de jeu, le Brésilien n’a ni l’un ni l’autre à l’instant T. Blessé, l’ancien génie du PSG a été aperçu au carnaval de Rio cette semaine, et a manqué la rencontre ayant opposé Santos à Corinthians ce dimanche. Dès lors, les critiques de la presse locale ont fusé...

« Il ne prend pas le football au sérieux »

« Neymar est indéfendable, a lâché le célèbre journaliste brésilien Renato Maurício Prado. Il ne prend pas le football au sérieux. la blessure ne l’a pas empêché d’aller au carnaval. À son retour à Santos, Neymar ramenait avec lui deux doutes cruciaux : comment allait réagir son physique après une si longue période sans jouer fréquemment et quel serait son comportement professionnel après un échec sportif aussi retentissant en Arabie Saoudite. Avec un match à élimination directe contre les Corinthians dans une semaine, la chose naturelle serait de prendre soin de soi et de se préserver pendant cette période, n’est-ce pas ? ».

Neymar répond

« Tout ce que je voulais, c’était être sur le terrain aujourd’hui et aider mes coéquipiers d’une manière ou d’une autre. Mais jeudi, j’ai ressenti une gêne et cela m’a empêché d’être sur le terrain aujourd’hui (dimanche), nous avons fait un test ce matin et j’ai fini par la ressentir à nouveau. Malheureusement, cela fait partie du football… Cela n’a pas fonctionné aujourd’hui, mais nous reviendrons encore plus forts pour nous battre pour nos objectifs ! », a répondu Neymar sur Instagram ce lundi matin.