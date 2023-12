Montpellier - OM : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Thomas Bourseau

Montpellier et l’OM vont s’affronter ce mercredi soir pour ce qui sonnera le glas de l’année 2023 en Ligue 1. Affichant des dynamiques différentes, les deux clubs du sud de la France se doivent de finir l’année sur une bonne note afin de remplir les objectifs respectifs. Présentation d’un match qui pourrait tenir toutes ses promesses sur Prime Video Sport.

Dernière représentation avant la fin du premier acte de Ligue 1. Ce mercredi soir, par le biais d’un multiplex à 21 heures, la 17ème journée de championnat aura lieu et couronnera officiellement le PSG comme étant le champion d’automne quels que soient les résultats des Parisiens face à Metz ou bien de leur dauphin niçois lors de la réception de Lens. Cette dernière journée de championnat de l'année 2023 opposant le club phocéen à Montpellier, ce mercredi soir à 21h sur la plateforme de streaming d ’Amazon qu’est Prime Video, permettra à l’OM de valider sa bonne dynamique actuelle à savoir une série de quatre victoires consécutives.

L'histoire donne l'avantage à l'OM

Depuis le nul concédé à Strasbourg (1-1) le 25 novembre dernier, l’OM a fait un sans faute et se déplace à La Mosson, antre de Montpellier qui a tout juste renoué avec la victoire à Metz (1-0) le week-end dernier après une disette de six rencontres sans le moindre succès dont trois défaites et trois nuls. Si l’on prend les cinq dernières confrontations en Ligue 1 entre l’OM et Montpellier, l’avantage revient à l’Olympique de Marseille qui ne s’est pas incliné une seule fois. Certes, le dernier rendez-vous entre les deux clubs s’est soldé par un match nul (1-1) en mars dernier, mais avant cela, l’OM restait sur trois victoires consécutives et avait la dernière fois avant cela été tenu en échec le 10 avril 2021 à La Mosson (3-3).

La gâchette Adams à Montpellier, Aubameyang pour guider l’OM

L’OM a donc souvent pris le dessus sur Montpellier ces derniers mois dans l’élité du football français. De quoi donner un surplus de confiance aux hommes de Gennaro Gattuso qui en cas de victoire ce mercredi soir se rapprocherait sérieusement du podium (6ème), le top 4 étant la condition sine qua non pour que Gattuso conserve sa place d’entraîneur en fin de saison. L’enjeu est également grand pour les Montpelliérains qui doivent se donner de l’air au classement, pointant à la 12ème place et comptabilisant 17 points, soit seulement 4 de plus que l’OL qui est barragiste. Mais le MHSC pourra compter sur son meilleur buteur Akor Adams et ses 7 réalisations ainsi que sur son maître à jouer Téji Savanier qui a délivré 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison.



Côté OM, c’est Pierre-Emerick Aubameyang l’homme en forme avec 3 buts et 4 passes décisives lors des 3 dernières sorties du Gabonais en Ligue 1.

Les compositions probables de Montpellier - OM :