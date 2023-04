Zidane - PSG : Le Qatar peut remercier cet exilé

Axel Cornic

Sans club depuis presque deux ans, Zinédine Zidane serait pressé de reprendre du service. Mais les options ne semblent pas être très nombreuses, puisque l’Angleterre et l’Allemagne n’attireraient pas l’ancien du Real Madrid, qui pourrait finalement tenter un énième retour dans la capitale espagnole. Mais le président Florentino Pérez a-t-il vraiment envie de miser une nouvelle fois sur Zidane ?

Quand on est un entraîneur comme Zinédine Zidane, on a gagné le droit de choisir sa propre carrière avec calme. Mais pas trop non plus, puisque le Français est hors circuit depuis bientôt deux ans et un retour imminent s’impose pour celui qui pensait pouvoir remplacer Didier Deschamps, en décembre dernier.

Galtier pas menacé pour le moment, mais...

Comme la saison dernière, le PSG pourrait être une option pour Zidane, puisque les propriétaires qataris rêveraient toujours de lui. Nous vous avons toutefois révélé sur le10sport.com que Christophe Galtier garde la confiance de ses dirigeants, même si son départ est annoncé par les médias français comme étrangers.

Le Real Madrid vise Pochettino ou Raul