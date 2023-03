Voulu à l’OM, il s’enflamme totalement pour son transfert

Thomas Bourseau

Un temps courtisé par l’OM, Fabien Centonze n’a pas débarqué à Marseille, mais à Nantes qui a pu le recruter en tant que joker. Le latéral droit s’est confié sur la lenteur du processus et sur son transfert qu’il jugeait comme prioritaire.

Fabien Centonze a été une piste activée par l’OM en 2021 notamment. Cependant, le latéral droit français n’a pas rejoint le club présidé par Pablo Longoria qui s’est laissé tenter par une autre piste en la personne de Jonathan Clauss à l’été 2022. Au cours du mercato estival en question, un transfert de Centonze du FC Metz au FC Nantes a été évoqué.

«Je ne pensais pas qu’un club allait s’intéresser à moi»

Cependant, il n’a pas eu lieu aussi rapidement que le principal intéressé le souhaitait. En effet, le FC Metz refusait de laisser filer Fabien Centonze, n’y trouvant pas son compte comme le latéral droit l’a confié à Goal ces dernières heures. « J’ai raté toute la seconde partie de saison et honnêtement, je ne pensais pas qu’un club allait s’intéresser à moi.C’est énorme parce que c’était surtout inespéré. Un club comment Nantes, avec une grande histoire et qui jouait la Coupe d’Europe... Ce sont des compétitions comme celle-ci qui nous poussent à faire du football à haut niveau. Le souci, c’est que ça a beaucoup trop tardé, car Metz n’y trouvait pas son compte. Pour entrer dans les détails, j’ai laissé faire parce que je pensais que ça allait s’arranger sur la fin et quand j’ai vu que ça n’avançait pas, j’étais obligé d’avoir une discussion pour savoir ce qui bloquait. Et j’ai appris qu’ils demandaient une somme beaucoup trop élevée pour quelqu’un qui n’avait pas joué depuis six mois ».

«La finalité, c’est que j’ai pu rejoindre Nantes qui était mon souhait depuis le départ»