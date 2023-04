Vente OM : Un candidat surprise pour le rachat ?

Thibault Morlain

La vente de l'OM est un sujet qui fait sans cesse parler sur la Canebière. Les rumeurs sont nombreuses concernant une possible cession du club phocéen à Frank McCourt. Reste à trouver celui qui mettra la bonne somme sur la table pour convaincre l'Américain. Et si cette offre venait d'un certain Mathieu Flamini, ancien de l'OM ?

Ancien joueur de football, passé par l'OM, Arsenal ou encore le Milan AC, Mathieu Flamini est désormais un homme d'affaires. Il a d'ailleurs fait fortune avec une entreprise de biochimie, qui ferait de lui un homme très riche. Il est question d'un capital à près de 11 milliards d'euros pour Flamini. De quoi en faire un candidat au rachat de l'OM ?

« Ces clubs ont une place spéciale dans mon coeur »

Comme l'explique The Athletic , Mathieu Flamini a souvent été interpellé par les fans d'Arsenal pour racheter le club londonien. Pour le média britannique, le Français a alors été interrogé sur la possibilité d'investir dans l'un de ses anciens clubs, à savoir l'OM, Arsenal ou le Milan AC et Flamini a expliqué : « Ces clubs ont une place spéciale dans mon coeur. Je n'oublie pas d'où je viens. Dans la vie, vous ne savez jamais, mais c'est une question de bonne opportunité ».

« Nous verrons de quoi l'avenir sera fait »