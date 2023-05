Une star va signer au PSG, le Qatar a tout changé

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé au PSG. Mais à l'approche de la fin de saison, la tendance est à un avenir dans la capitale pour le défenseur central espagnol. Le joueur de 37 ans serait notamment très apprécié de Nasser Al-Khelaïfi, et cela pourrait avoir une grande importance dans ce dossier.

À l’approche de la fin de saison, le PSG doit gérer quelques dossiers de prolongation. Le club de la capitale travaille notamment sur l’extension du bail de Sergio Ramos. Après une première saison délicate puisqu’il a été miné par les blessures, la star de 37 ans s’est clairement imposée dans la charnière centrale de Christophe Galtier.

Une décision est attendue pour ce gros transfert, le PSG va être fixé https://t.co/ecgPMVHfqE pic.twitter.com/YgCIAVHcwD — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Sergio Ramos vers une prolongation au PSG ?

L’Espagnol est l’un des joueurs les plus utilisés au PSG cette saison. Mais alors que son contrat expire en juin prochain, il n’a toujours pas prolongé. Récemment, un départ était d’actualité pour Sergio Ramos. Mais plus les jours passent, plus son avenir semble s’écrire dans la capitale française.

Nasser Al-Khelaïfi l'apprécie