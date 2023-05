Le PSG vise un crack, un accord à 100M€ confirmé

La rédaction

En novembre dernier, le PSG lui déclarait sa flamme en pleine Coupe du monde. Agé seulement de 19 ans, Jude Bellingham est considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Tout le monde se l'arrache, mais le milieu de terrain aurait déjà trouvé un accord avec le Real Madrid, qui réalise le premier gros coup de ce mercato estival.

Il n'a que 19 ans, mais a déjà l'Europe à ses pieds. Jude Bellingham a l'avenir devant lui et un celui-ci s'annonce doré. Très en vue sous le maillot du Borussia Dortmund, le milieu de terrain devrait poursuivre sa carrière dans une équipe plus huppée. Pendant des semaines, les cadors européens ont tenté de le recruter. Que ce soit Manchester City, Chelsea, le Real Madrid ou le PSG, tous ont toqué à sa porte. Président de l'équipe parisienne, Nasser Al-Khelaïfi avait profité de la dernière Coupe du monde pour louer ses qualités.

Al-Khelaïfi lui avait déclaré sa flamme

« Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club » avait lâché le président du PSG.

Bellingham a fait son choix