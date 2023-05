PSG : Une grosse saga du mercato est relancée

Thomas Bourseau

En marge du mercato estival à venir, Jude Bellingham semblerait être plus proche d’un départ du Borussia Dortmund que de l’inverse. Le PSG est intéressé à l’instar du Real Madrid. Encore faudrait-il que les demandes du BvB soient respectées. Explications.

Jude Bellingham pourrait ne pas s’éterniser du côté du Borussia Dortmund. Et ce, bien que le contrat du milieu de terrain de 19 ans court jusqu’en juin 2025. En effet, le PSG le veut et en rêve comme Nasser Al-Khelaïfi l’a confié pour Sky Sports et ce serait le cas de tout le monde d’après les propos du président du PSG et notamment du Real Madrid.

Un accord de principe trouvé ? La vérité éclate

D’après Marca , un accord de principe aurait été trouvé par le Real Madrid pour le transfert de Jude Bellingham cet été qui se trouverait entre 100 et 120M€ au niveau du montant. Néanmoins, la vérité serait tout autre. Selon Christian Falk, le Borussia Dortmund n’aurait pas encore donné son aval pour une raison financière.

Le BvB ne veut rien céder au Real Madrid