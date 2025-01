Une star s’annonce au PSG, Luis Enrique lui répond !

Thomas Bourseau

Alors que le PSG semble déjà avoir convenu avec les principaux intéressés des prolongations de contrat d’Achraf Hakimi et de Vitinha, Gianluigi Donnarumma attend de ses supérieurs qu’un tel terrain d’entente soit trouvé concernant sa situation personnelle. Luis Enrique a été interrogé sur la volonté de son gardien de rester dans la durée au Paris Saint-Germain et sa première réponse fut pour le moins surprenante.

Gianluigi Donnarumma est entré dans les 18 derniers mois de son contrat au PSG. Le portier italien qui débarquait en tant que champion d’Europe avec l’Italie à l’été 2021, ne se trouve pas encore dans le même cas de figure qu’Achraf Hakimi et Vitinha qui se seraient tous deux déjà entendus avec les dirigeants parisiens afin de rallonger leurs engagements contractuels.

Donnarumma : «Oui j’espère rester ici et prolonger»

Après la victoire du PSG sur la pelouse du VfB Stuttgart mercredi soir sur le score de 4 buts à 1, validant au passage le ticket du club pour les 16èmes de finale de la Ligue des champions face au Stade Brestois en février prochain, Gianluigi Donnarumma partageait son souhait d’apposer sa signature sur un nouveau bail au Paris Saint-Germain.

« Oui j’espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c’est ma maison. Je me sens très bien ici. J’espère continuer à bien travailler à Paris ». Donnarumma a conclu sa prise de parole avec un message clair et net : « Ma priorité, c’est donc de prolonger ».

Luis Enrique : «Cette question est pour la direction sportive, je ne vais pas répondre à ces rumeurs»

Quelle est la position de Luis Enrique sur le dossier Gianluigi Donnarumma. A peine 48 heures après la déclaration du principal intéressé, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a été invité à réagir en conférence de presse ce vendredi. « Cette question est pour la direction sportive, je ne vais pas répondre à ces rumeurs. Il faut parler aux personnes concernées. Je veux rester concentré ». a dans un premier temps rétorqué le coach espagnol dans des propos relayés par RMC Sport.

«Nous voulons des joueurs qui souhaitent jouer ici»

Relancé sur le sujet par un autre journaliste, Luis Enrique a tout de même tenu à faire un constat clair sur le lien entre les joueurs et le PSG qu’il compte voir perdurer à l’avenir. « Son discours ? C'est très positif. Nous voulons des joueurs qui souhaitent jouer ici. Quand quelqu'un a envie d'appartenir à un club et représenter une ville comme Paris, il faut avoir cette envie parce qu'il y aura beaucoup de difficultés. J'aime beaucoup entendre cela, comme l'a dit Donnarumma ».