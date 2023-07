Une star prête à quitter le PSG, une offre titanesque est dégainée

Axel Cornic

Arrivé en 2012 et de toutes les épopées parisiennes, Marco Verratti pourrait plier bagages lors de ce mercato estival. Très critiqué, l’Italien songerait sérieusement à tourner la page Paris Saint-Germain et plusieurs options se seraient déjà présentées, avec l’Atlético de Madrid, Chelsea ou encore Liverpool. Mais une offre monstrueuse pourrait tout remettre en question.

C’est le début d’un tout nouveau cycle au PSG et c’est les plus anciens qui pourraient en faire le frais. Dans le viseur des supporters, Marco Verratti pourrait en effet quitter le club parisien, où il a passé quasiment la totalité de sa carrière... et plusieurs pistes se détachent déjà.

Mercato : Le PSG snobé par cette star à 116M€ https://t.co/BXItlNeAYE pic.twitter.com/NRjd603fMf — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

L’Atlético, Chelsea et Liverpool sur le coup

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , l’Atlético de Madrid négocierait actuellement le PSG, avec un transfert autour des 80M€ qui pourrait bien être bouclé. Mais les Colchoneros ne sont pas seuls, puisque Chelsea et Liverpool auraient également l’intention d’approcher le club parisien lors de ce mercato.

L’Arabie Saoudite lui proposerait le triple

Le quotidien italien nous apprend toutefois qu’une offre monstrueuse devrait bientôt arrivée d’Arabie Saoudite. Marco Verratti pourrait en effet se voir proposer le triple de ce qu’il gagne actuellement au PSG, soit autour de 14M€ brut par an.