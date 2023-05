Une star du PSG transférée avec Cristiano Ronaldo ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré une prolongation de son contrat jusqu’en 2026 qui avait été actée en décembre dernier, Marco Verratti pourrait être amené à quitter le PSG cet été. Le milieu de terrain italien est tenté par l’idée d’un départ durant le mercato, et l’un de ses deux prétendants pourrait l’amener à retrouver un certain Cristiano Ronaldo la saison prochaine.

Interrogé en mars dernier en plein rassemblement avec sa sélection nationale, Marco Verratti (30 ans) dégageait une tendance claire pour son avenir : « Un retour en Italie ? Qui sait, mais je suis très heureux au PSG et mon rêve c'est de gagner la Ligue des champions à Paris. Je continuerai à me battre », confiait le milieu de terrain italien. Un discours qui s’accompagne des faits, puisque Verratti a prolongé en décembre dernier son contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, et il dispute actuellement sa onzième saison au club. Mais les récents évènements semblent avoir redistribué les cartes.

Mercato - PSG : Tout bascule pour Lionel Messi ! https://t.co/xx98Yl5X2h pic.twitter.com/mpDlfD7XdB — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Verratti prêt à partir ?

Comme l’a révélé L’EQUIPE dimanche, Marco Verratti serait finalement prêt à envisager de quitter le PSG cet été. Il se dirait en interne que l’ancien milieu de terrain de Pescara, agacé par toutes les polémiques du moment ainsi que le manque d’expérience de certains autre joueurs du club de la capitale, aurait changé son fusil d’épaule, et un départ n’est finalement pas à exclure cet été. Mais qui pourrait se positionner sur Verratti, qui touche un salaire conséquent de 1,2 M€ brut mensuels au PSG ?

L’Arabie Saoudite dans la course