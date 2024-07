Une star divise l’OM, le mercato relancé ?

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez, à l’instar de Pierre-Emerick Aubameyang au vu de son transfert pour Al-Qadsiah, n’a fait qu’une pige dans la cité phocéenne. Après son retour raté à l’Inter l’été dernier, le Chilien pourrait retrouver l’OM d’ici la fin du mercato. Mais le cas Sanchez serait un cas de discorde en coulisses.

Alexis Sanchez n’avait pas inscrit les 30 buts de Pierre-Emerick Aubameyang pendant son passage à l’OM. Toutefois, le Chilien a quand même laissé une trace forte à l’Olympique de Marseille et dans le coeur des supporters. El Niño Maravilla avait trouvé le chemin des filets à 18 reprises en 41 apparitions sous le maillot olympien.

Mercato - OM : Aubameyang se lâche après son départ https://t.co/cB3D6fq8zc pic.twitter.com/SXFaQlxhap — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

Retour d’Alexis Sanchez ?

Et alors que son retour à l’Inter ne s’est pas passé comme prévu, lui qui a été barré par la concurrence de Lautaro Martinez et de Marcus Thuram, un nouveau départ du club nerazzurro semble être à l’ordre du jour… Un retour à l’OM ? C’est l’une des questions du moment à Marseille d’après La Provence, qui aurait le don de diviser en interne.

L’OM se déchire pour Alexis Sanchez

Selon La Provence, il y aurait ceux qui apprécieraient le fait de pouvoir s’appuyer sur l’exigence au quotidien d’Alexis Sanchez afin de rendre encore plus solide le vestiaire de l’OM. Et d’un autre côté, il y aurait les défiants qui miseraient plutôt sur un recrutement plus jeune afin de préparer l’avenir avec comme préférence une grosse indemnité de transfert plutôt qu’un gros salaire. En outre, la venue de Sanchez fermerait la porte aux extra communautaires que sont Valentin Carboni et Hwang Hee-Chan.