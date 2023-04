Une recrue débarque à l'ASSE, c'est totalement validé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'ASSE s'est massivement renforcée afin d'inverser la tendance en championnat après une première partie de saison catastrophique. C'est chose faite puisque les Verts ont quasiment assuré leur maintien en Ligue 2, notamment grâce à Niels Nkounkou, arrivé sous la forme d'un prêt en provenance d'Everton. Laurent Batlles souligne ainsi l'apporte du joueur formé à l'OM.

Le mercato d'hiver de l'ASSE s'avère salutaire. Et pour cause, le club du Forez pointait à la dernière place de Ligue 2 avec une sérieuse menace de relégation. C'est la raison pour laquelle les Verts n'ont pas chômé en janvier, bouclant de nombreuses arrivées. Un choix qui a porté ses fruits puisque l'ASSE reste sur 9 matches sans défaite dont 6 victoires, ce qui met les Stéphanois quasiment à l'abri dans la course au maintien. Parmi les recrues, Niels Nkounkou, prêté par Everton, est notamment l'un des artisans de ce retour en forme des Verts comme en témoigne son doublé contre le Paris FC samedi (4-2). Laurent Batlles ne tarit d'ailleurs pas d'éloges pour son nouveau joueur.

Surprise pour la vente de l’ASSE, l’énorme annonce https://t.co/tvvD6euSzs pic.twitter.com/w4UdnKJ1Wb — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Batlles salue le choix de Nkounkou

« Il nous apporte énormément et le club ne s'est pas trompé en allant le chercher (il est prêté par Everton). Il a en plus de la réussite parce que je ne suis pas certain qu'il veut frapper au but sur son doublé », confiait le coach de l'ASSE en conférence de presse avant de se réjouir que ses méthodes soient assimilées par ses joueurs : « Cela fait un moment qu'on répète les choses à l'entraînement et les joueurs ont plus de repères. Les positionnements que l'on demande sont maintenant acquis et je vois que l'équipe s'est appropriée le schéma de jeu. Cela prend sens effectivement . »

L'ASSE bien partie pour le maintien