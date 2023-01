Une opération à 40M€ va rendre fou Laurent Blanc

Arnaud De Kanel

Défait sur le fil face à Clermont (0-1), l'OL n'y arrive toujours pas malgré l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc. Le nouveau coach peste après la direction et demande des recrues pour pouvoir redresser son équipe. Or, les dirigeants de l'OL travaillent dans le sens des départs et ils aimeraient boucler une vente à 40M€.

Le départ de Peter Bosz n'aura pas changé grand chose pour l'OL. Son remplaçant, Laurent Blanc, se retrouve dans la même situation car l'effectif n'est tout simplement pas assez bon. Les résultats n'y sont pas pour l'OL et la vente du club à John Textor est venue encore un peu plus secouer le Rhône. Laurent Blanc pointe régulièrement du doigt le manque de qualité dans le secteur défensif depuis son arrivée. Il a été écouté avec la venue de Dejan Lovren mais il pourrait perdre un élément dans ce secteur.

Mercato - OL : Blanc veut du renfort, un ancien joueur de l'OM tout proche ? https://t.co/i3TBTC4V8s pic.twitter.com/sDGLXcrJMu — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

Blanc veut du renfort

« On a des joueurs qui peuvent mettre en difficulté une défense adverse. Cela a été le cas ce soir, bravo ! Dans le domaine défensif, il y a un peu plus de choses à redire et à travailler... Cela confirme aussi ce que je pense : dans cet effectif, offensivement, il y a beaucoup beaucoup de possibilités. J'aimerais en avoir autant au milieu et derrière... Donc c'est comme ça, chaque équipe a ses problèmes etc. On est là aussi pour améliorer le groupe. C'est tout un travail qui va être fait sans problème » soulignait le coach de l'OL après la victoire face à Brest. Remonté après la défaite contre Clermont, il avait réitéré ses propos. Mais l'OL pense pourtant à se séparer d'un défenseur.

Malo Gusto sur le départ ?