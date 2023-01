Crise à l’OL, Blanc réclame du lourd sur le mercato

Arthur Montagne

Très agacé par la défaite de son équipe face à Clermont (0-1) dimanche, Laurent Blanc s’est montré furieux et interpelle encore sa direction pour le mercato. Le coach Lyonnais exhorte ainsi l’OL à recruter en urgence cet hiver afin d’éviter une catastrophe en Ligue 1 et inverser la tendance.

Depuis son arrivée sur le banc de l'OL afin de remplacer Peter Bosz, Laurent Blanc peine à inverser la tendance et la situation des Gones est toujours compliquée. Malgré une belle victoire à Brest (4-2) pour la reprise après la Coupe du monde, l'OL est en effet retombé dans ses travers dimanche en s'inclinant à domicile contre Clermont (0-1). Par conséquent, Lyon n'est que huitième en Ligue 1 et continue de s'éloigner du podium. Une situation qui pousse Laurent Blanc à afficher son inquiétude et réclamer des renforts.

«C’est terrible»

« Vu la période que l’on traverse, qui est longue… on doit rebondir et enchaîner, même si le match n’a pas donné ce que j’espérais. Quand il n’est pas possible de gagner, il ne faut pas perdre. On est très déçu pour le club, car on pouvait faire autre chose. Le groupe est dans un état mental très entamé, il n’arrive pas à obtenir de résultat. On n’a pas cette qualité pour tout gagner, mais on n’a pas le bon tempérament et on accepte de perdre un match. C’est terrible. À force, cela use mentalement », lance le coach de l'OL au micro de Prime Video avant d'en rajouter une couche.

«On doit améliorer le groupe»