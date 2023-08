Une nouvelle star à Paris, le PSG prêt à passer à l’action

Axel Cornic

Le mercato estival du Paris Saint-Germain ne semble pas être terminé, en dépit des récentes arrivées d’Ousmane Dembélé ou encore Gonçalo Ramos. Les dirigeants auraient d’autres coups en tête et récemment la presse italienne a notamment évoqué un intérêt prononcé pour Federico Chiesa, ailier de la Juventus sous contrat jusqu’en 2025.

Considéré comme l’un des grands talents du football italien, Federico Chiesa a connu un coup d’arrêt avec une grave blessure au genou en 2022. Et ça ne va pas mieux depuis son retour, avec son club de la Juventus qui pourrait bien être obligé de le vendre avant la fin du mercato estival.

Le PSG pourrait bientôt faire une offre pour Chiesa

Le PSG serait au courant de cette possibilité et selon La Gazzeta dello Sport surveillerait attentivement la situation. Au sein du club parisien on serait même en pleine discussion pour décider si formuler une offre concrète ou non auprès de la Juventus, pour recruter le Champion d’Europe.

Liverpool en embuscade