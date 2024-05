Une légende du Real Madrid va plomber Mbappé ?

Jean de Teyssière

Quelques heures à peine après l'annonce de son départ du PSG, Kylian Mbappé provoque beaucoup de questions en Espagne. Le Real Madrid s'apprête à officialiser son arrivée et en interne, tout se préparer aussi pour qu'il ait le meilleur accueil possible. L'un des sujets abordés est évidemment celui du numéro que portera Mbappé, qui pourrait se compliquer avec la volonté de Modric de rester un an de plus.

Le Real Madrid va attendre encore quelques semaines avant d'officialiser la venue de Kylian Mbappé. Le club espagnol doit d'abord disputer et remporter une quinzième Ligue des Champions dans son histoire face à Dortmund le 1er juin prochain. Après, tout devrait s'accélérer.

Le 9 ou le 10 pour Mbappé ?

L'ultime question qui se pose pour Kylian Mbappé est de savoir quel numéro il floquera derrière son maillot. Celui qui porte le numéro 7 au PSG préfère le chiffre 10, celui qu'il a sous son nom en équipe de France. Problème, le 10 est déjà la propriété de Luka Modric. Il pourrait alors prendre le 9, mais ce chiffre est convoité par la future pépite madrilène, Endrick. L'idéal pour Mbappé serait alors que Luka Modric quitte le club, lui qui est en fin de contrat en juin prochain...

Modric veut rester au Real Madrid