Un ultime sacrifice du PSG pour Neymar ?

Le Paris Saint-Germain pourrait tout raser pour repartir sur des nouvelles bases cet été, puisqu’après Lionel Messi ce sont Kylian Mbappé et Neymar qui sont annoncés proches d’un départ. Le Brésilien, qui reste le joueur le plus cher de l’histoire du football avec ses 222M€ en 2017, ne convainc toujours pas au sein du club et serait donc poussé vers la sortie.

Il devait être le joueur capable de faire passer le PSG à un autre niveau, mais force est de constater que le pari Neymar est raté. La star brésilienne n’a jamais pu faire une saison complète et depuis l’explosion de Kylian Mbappé il semble clairement être devenu un poids. Pas étonnant donc que Luis Campos a tenté de luis trouver un nouveau club l’été dernier.

Chelsea s’est renseigné, mais...

Pour le moment, il n’y pas de nombreuses options. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Chelsea a pris des renseignements, mais n’est pas allé plus loin pour le moment. La Premier League reste pourtant la seule issue à ce dossier épineux, puisqu’on ne voit pas quel autre club en Europe pourrait s’offrir Neymar... surtout pas un FC Barcelone sans un sou et qui lui aurait fermé la porte au nez, selon Mundo Deportivo .

Le PSG prêt à tout pour se débarrasser de Neymar