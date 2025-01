Un nouvel entraîneur pour Mbappé ? Un mensonge dénoncé en direct !

Thomas Bourseau

Et si Kylian Mbappé changeait d'entraîneur dès la fin de sa première saison au Real Madrid ? C'est en effet la tendance dessinée par la Onda Cero de l'autre côté des Pyrénées puisque Carlo Ancelotti aurait fait le choix de plier bagage une fois que l'exercice aura touché à sa fin. Rien de cela n'est vrai si l'on se fie aux propos de Frédéric Hermel. Explications.

Kylian Mbappé impressionne ces derniers temps au Real Madrid. D'ailleurs, à l'occasion de la sanction infligée par le FC Barcelone en finale de Supercoupe d'Espagne, la recrue estivale phare de la Casa Blanca était la seule chose positive à tirer de cette soirée du point de vue de Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien se trouve à 18 mois de l'expiration de son contrat qu'il pourrait décider de ne pas honorer jusqu'à son terme.

🔥 Un nouveau transfert se profile à Paris ! Découvrez quel joueur pourrait bientôt faire ses valises au PSG. Restez connectés !

➡️ https://t.co/6AIJ9CxoFe pic.twitter.com/tsdyepAlUV — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

«Est-ce qu'Ancelotti veut quitter le Real Madrid ? Non. Est-ce qu'il risque de se faire virer ? Oui»

C'est du moins l'information communiquée par la Onda Cero lundi. Que le Real Madrid empile les titres ou non d'ici le dénouement de la saison 2024/2025, Carlo Ancelotti prendrait quoi qu'il arrive la décision de se retirer à un an de la fin de son engagement avec le Real Madrid. Xabi Alonso serait même en pole position pour lui succéder d'après le média ibérique. Ce ne serait qu'un mensonge d'après Frédéric Hermel de la Onda Cero concernant les intentions d'Ancelotti.

« Est-ce qu'Ancelotti veut quitter le Real Madrid ? Non. Est-ce qu'il risque de se faire virer ? Oui. Est-ce que Xabi Alonso est le principal favori et qu'il attend la place ? Oui. S'il fait le doublé Ligue des champions, championnat, il est impossible de le faire partir puisqu'il a un contrat. Simplement, la petite rumeur et ce que certains dirigeants disent après la claque contre Barcelone l'autre jour, on sait comment ça se passe ».

«Carlo m'avait dit clairement à l'époque : Si je suis viré du Real, pourquoi pas aller au Brésil»

« Carlo Ancelotti, je peux vous l'assurer et vous savez que je suis bien informé, n'a pas envie de quitter le Real Madrid. Il n'est pas épuisé. Il a été intéressé par le Brésil. Je lui en avais parlé directement. Carlo m'avait dit clairement à l'époque : Si je suis viré du Real, pourquoi pas aller au Brésil. Sauf que depuis il gagne tout. Carlo Ancelotti ne va pas partir de lui-même du Real Madrid ». a tenu à faire savoir le journaliste de RMC et d'AS notamment pendant Génération After lundi soir afin de rétablir la vérité sur l'actualité de Carlo Ancelotti.