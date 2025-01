Neymar - Mbappé : Ils s'en vont, le PSG jubile ?

Thomas Bourseau

Depuis le lancement du projet QSI en 2011 dans la foulée du rachat du PSG par les propriétaires qataris, les stars ont afflué dans la capitale. De Zlatan Ibrahimovic à Neymar en passant par David Beckham ou encore Lionel Messi. Cependant, le président Nasser Al-Khelaïfi annonçait un changement de cap au niveau du projet sportif et la politique de recrutement. Une décision totalement validée par Vitinha.

Le Paris Saint-Germain a tout changé. C'est en effet l'annonce de Nasser Al-Khelaïfi concernant le nouveau projet sportif mis en place au PSG : la fin de la politique des stars qui représentait le début de l'ère QSI entamée en 2011. « Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes ».

«Chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs»

Le Paris Saint-Germain se doit de bâtir un projet basé sur la progression des jeunes joueurs en présence et non le recrutement incessant de stars selon Nasser Al-Khelaïfi. « On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs ». Au fil des mercato, les grands noms ont pris la porte un par un. Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti et puis Kylian Mbappé ont tous quittés le PSG.

«La façon dont ils veulent construire l'équipe, la vision à long terme, c'est la meilleure façon»

Et c'est une bonne chose aux yeux de Vitinha. Le milieu de terrain portugais de 24 ans a pu évolué aux côtés des stars citées ci-dessus. Toutefois, quand bien même il a avoué au Times avoir vécu quelque chose d'irréel dans ce vestiaire du PSG, le club de la capitale est sur la bonne voie pour bâtir un projet gagnant et stable sur la durée. « Je préfère vraiment ce type de projet. La façon dont ils veulent construire l'équipe, la vision à long terme, c'est la meilleure façon ».