Un joueur signe à l'ASSE, il craque en direct

Annoncé dans le viseur de l'ASSE depuis de nombreux mois, Florian Tardieu s'est enfin engagé avec les Verts et a signé un contrat jusqu'en 2025 dans le Forez. Le joueur de 31 ans retrouve Laurent Batlles qu'il avait cotoyé à Troyes, mais laisse un vide à l'ESTAC où son ancien entraîneur Patrick Kisnorbo n'a pu caché sa frustration au moment d'évoquer le départ de Tardieu.

Kisnorbo s'agace du départ de Tardieu

« Oui, pour moi c'est très important d'avoir des joueurs pouvant jouer sous pression. Florian savait le faire. D'autres joueurs peuvent le faire mais ils sont plus jeunes. Que ce soit moi ou le club, on voulait que Florian Tardieu reste, il le savait. Il a eu une autre option, c'était à lui de prendre la décision. On s'est parlé en tête à tête : je ne voulais pas savoir quel était le club intéressé ni même le contrat. Je voulais faire le point avec lui. Il m'a précisé qu'il voulait partir. Je respecte sa décision, il a 31 ans, c'est un joueur mature. Mais je suis déçu de perdre un joueur comme lui. Je lui souhaite le meilleur pour la suite », lâche l'entraîneur de l'ESTAC en conférence de presse.

Batlles s'enflamme pour le transfert de Tardieu