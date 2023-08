Mercato : L'ASSE s'apprête à boucler un transfert !

Jean de Teyssière

Arrivé l'hiver dernier, Niels Nkounkou a marqué les esprits sous le maillot des Verts en étant étincelant et participant à la belle remontée de l'ASSE au classement. L'option d'achat a été levée et il est désormais officiellement un joueur stéphanois, sauf que l'international espoir français souhait déjà quitter le club. Après deux tentatives de l'Eintrach Francfort de l'arracher à Saint-Étienne, le club allemand a formulé une troisième offre qui pourrait être la bonne.

Le torchon brûle entre l'ASSE et Niels Nkounkou. Le latéral stéphanois veut à tout prix quitter le Forez cet été et se heurte pour le moment au refus catégorique de ses dirigeants. Mais la situation pourrait vite se décanter.

L'ASSE repousse deux offres de Francfort

Selon les informations de L'Équipe , l'ASSE a vu son latéral faire l'objet de convoitise, notamment de la part du club allemand de l'Eintracht Francfort. Les Verts ont repoussé deux offres du club allemand, la première à 4M€ plus 4M€ de bonus et la seconde à 6M€, plus 3M€ de bonus.

La troisième offre sera la bonne ?