L’ASSE dévoile un crack, il lâche une confidence

Benjamin Labrousse

Si l’ASSE se retrouve actuellement dans une situation bien compliquée, le club stéphanois peut toujours se targuer de posséder l’un des meilleurs centres de formation de l’hexagone. Récemment, l’académie stéphanoise a été marquée par l’éclosion de deux défenseurs de grands talents avec Wesley Fofana et William Saliba. Ancien joueur des Verts, Yann M’Vila s’est livré sur le défenseur d’Arsenal.

Dans un entretien accordé à Colinterview , l’ancien de l'ASSE Yann M’Vila (2018-2020) a fait quelques révélations sur son ancien coéquipier William Saliba. « Quand j’étais à Saint-Étienne par exemple, quand Wilo Saliba qui est à Arsenal vient me demander conseil. Déjà de une c’est flatteur. Mais c’est qu’il y a une raison. Et il sait où j’ai gaffé et il sait très bien l’homme que je suis, car on a passé de très très bons moments, on était très complice à Saint-Étienne. Lorsque Wilo vient me voir « ouais qu’est-ce que tu en penses », je lui dis « fonce, fonce mon ami » , déclare l’ancien international français dans des propos relayés par Peuple Vert .

« Pas de pression, rien »

Yann M’Vila poursuit : « Quand Wilo arrive, il dispute son premier match, arrière droit à Toulouse. J’ai ressenti ce que j’ai pu vivre pour mon premier match. Insouciant, le mec il était là « on va faire un match » comme si il disait « On va faire un five ». Il était là à l’aise, mais vraiment à l’aise. Pas de pression, rien » .

