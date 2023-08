Il déballe tout sur le calvaire de l’ASSE

Benjamin Labrousse

Cela fait désormais deux saisons que l’ASSE est descendue en Ligue 2. Figurant parmi les clubs les plus mythiques du football français, Saint-Etienne espère toujours pouvoir rapidement remonter en Ligue 1. Ancien joueur des Verts (2016-2022), Arnaud Nordin a récemment livré quelques confidences sur la descente de son ancien club mais aussi de son expérience personnelle.

La saison 2023-2024 de l’ASSE n’a pas démarré de la meilleure des manières. Avec une victoire aux compteurs, les hommes de Laurent Battles savent qu’il faudra aller chercher un résultat sur la pelouse d’Annecy ce lundi soir. Car après deux saisons galères, le club du Forez espère sincèrement remonter au sein de l’élite du football français. 8ème la saison passée, Saint-Etienne a également affiché ses ambitions en se renforçant considérablement sur le mercato estival.

«On apprend beaucoup de choses dans la difficulté»

Formé au club et toujours très attentif aux résultats de l’ASSE, Arnaud Nordin s’est récemment livré sur son passage parfois contrasté chez les Verts . « Quand on enchaîne les matches, on engrange de la confiance. Est-ce que j'ai perdu un peu de temps à Saint-Etienne ? Non, pas du tout, au contraire ! On apprend beaucoup de choses dans la difficulté, ça permet aussi de nous forger mentalement » , déclare le joueur de Montpellier dans des propos relayés par Peuple Vert .

«Ce n'est pas facile de connaître une descente»