L'ASSE rate le transfert d'un attaquant en feu

Cet été, Jean-Philippe Krasso a quitté l'ASSE à l'issue de son contrat pour s'engager avec l'Etoile Rouge de Belgrade. Une énorme perte pour les Verts qui ont laissé filer leur meilleur joueur. Pour le remplacer, Ibrahima Sissoko a débarqué en provenance de Sochaux alors que le club du Forez souhaitait initialement recruter Alexandre Mendy qui flambe à Caen en ce début de saison. Ce qui laisse un regret à Denis Balbir.

Le mercato de l'ASSE aura été moins actif cet été. Néanmoins, les Verts ont réussi l'essentiel en renforçant les postes affaiblis dont le poste d'attaquant qui avait vu partir Jean-Philippe Krasso. Ibrahima Sissoko est arrivé libre en provenance de Sochaux, mais Denis Balbir attendait Alexandre Mendy qui réalise un énorme début de saison avec Caen.

«Le boulot est fait»

« Le boulot est fait. Saint-Etienne a renforcé les secteurs qu’il fallait. Défensivement, l’arrivée de Dylan Batubinsika était nécessaire. Elle offre un binôme solide au capitaine Anthony Briançon. Devant, il fallait remplacer Jean-Philippe Krasso et, là aussi, ça a été fait numériquement avec la venue du sochalien Ibrahim Sissoko. On a gardé une stabilité dans les buts ainsi qu’au milieu entre les récupérateurs et la caution technique Benjamin Bouchouari. On a aussi renforcé les couloirs en anticipant un éventuel départ in-extrémis de Niels Nkounkou », écrit le journaliste dans son édito sur BUT Football Club , avant d'afficher son regret pour Alexandre Mendy.

«Il n’y a qu’un seul petit regret dans ce Mercato : ne pas être parvenu à convaincre Alexandre Mendy»