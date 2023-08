L’ASSE perd son sauveur, c’est la panique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat, Jean-Philippe Krasso a décidé de quitter l’ASSE pour s’engager avec l’Étoile Rouge de Belgrade. Par conséquent, les dirigeants stéphanois se sont mis en quête d’un nouvel attaquant et ont décidé de miser sur Ibrahima Sissoko. Néanmoins, selon Denis Balbir, la perte de Jean-Philippe Krasso est impossible à combler.

Si l'ASSE n'a pas sombré lors de la première partie de la saison dernière, elle le doit en grande partie à Jean-Philippe Krasso. L'attaquant a réalisé une saison fabuleuse, mais il a quitté le Forez cet été à l'issue de son contrat. Un sacré coup dur pour les Verts qui perdent un joueur impossible à remplacer comme le raconte Denis Balbir.

«Qui peut réellement prétendre remplacer un tel joueur ?»

« Pour moi, il n’y a qu’un seul petit regret dans ce Mercato : ne pas être parvenu à convaincre Alexandre Mendy, qui casse actuellement la baraque du côté de Caen (6 buts en 4 journées). Maintenant rien ne dit qu’il aurait fait la même chose à Saint-Etienne. On ne va pas se plaindre de Sissoko qui affiche déjà trois buts même si c’est trois penaltys. Alors oui, on est tous d’accord pour dire que ce n’est pas Jean-Philippe Krasso mais qui peut réellement prétendre remplacer un tel joueur ? », s’interroge le journaliste dans son édito pour BUT Football Club avant de poursuivre.

«Il ne pouvait rien arriver à l’ASSE tant que Krasso était là»