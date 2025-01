«Un des meilleurs du monde» : Transfert de folie au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 70M€ en provenance de Naples, Khvicha Kvaratskhelia rejoint le contingent géorgien de Ligue 1 avec Georges Mikautadze (OL) et son grand ami Zuriko Davitashvili (ASSE). Le Stéphanois a d'ailleurs commenté la signature de son compatriote au PSG, assurant qu'il était «l'un des meilleurs ailiers gauches du monde».

Cet hiver, le PSG a renforcé le contingent géorgien de Ligue 1. Après Georges Mikautadze (OL) et Zuriko Davitashvili (ASSE), c'est désormais Khvicha Kvaratskhelia qui rejoint le Championnat de France. L'ailier de Naples a rejoint Paris pour environ 70M€, six mois après que le PSG a déjà essayé de le recruter. Le nouveau numéro 7 parisien a d'ailleurs fait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs à l'occasion de la réception de Reims ce samedi. Et pour Zuriko Davitashvili, très proche de l'ancien du Napoli, le PSG a frappé fort en recrutant «l'un des meilleurs ailiers gauche au monde».

Le PSG continue de frapper fort ! Un autre attaquant dans le viseur ? 70M€ sur la table, qui sera le prochain à rejoindre la capitale ? ⚽

➡️ https://t.co/EN4zJd4TvZ pic.twitter.com/pLOKdCFQNt — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 25, 2025

Davitashvili s'enflamme pour Kvaratskhelia

« Tout d'abord, c'est un vrai professionnel. Il adore son métier. Il investit beaucoup d'énergie dedans et cela se voit. C'est quelqu'un qui s'entraîne énormément, qui travaille beaucoup sur lui-même, et qui donne toujours le maximum sur un terrain. Ensuite, il se montre capable de créer pour marquer un but et de jouer avec les deux pieds », promet l'ailier de l'ASSE dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.

«C'est l'un des meilleurs ailiers gauche au monde»

« S'il est droitier, il se sert également très bien de son pied gauche. À mon avis, c'est l'un des meilleurs ailiers gauche au monde. Il a d'ailleurs montré toute l'étendue de son talent, et dès son arrivée, à Naples (en juillet 2022). Il y est pour beaucoup si le Napoli a de nouveau gagné le titre de champion d'Italie (en 2023), après trente-trois ans d'attente. J'étais d'ailleurs sûr qu'il réussirait en Serie A », ajoute Zuriko Davitashvili.