Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ de taille d’ores et déjà acté par Joan Laporta ?

Publié le 15 décembre 2021 à 1h30 par D.M.

Arrivé en octobre 2020 au FC Barcelone, Sergino Dest serait placé sur la liste des transferts. Sauf retournement de situation, le joueur quittera la Catalogne cet hiver.

Pour la première fois depuis la saison 2000/2001, le FC Barcelone ne disputera pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Battu par le Bayern Munich (3-0), le club catalan se contentera de la Ligue Europa. Mais cette défaite pourrait être le point de départ vers une nouvelle ère comme l’a laissé entendre Xavi après la rencontre : « Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle phase. Nous devons être beaucoup plus exigeants envers nous-mêmes ». Un nouveau départ et une nouvelle aventure qui pourraient s’écrire sans Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Luuk de Jong, Sergiño Dest et Oscar Mingueza selon Mundo Deporitvo .

Sergino Dest placé sur la liste des transferts

Comme indiqué par le quotidien espagnol, ces cinq joueurs devraient être vendus en janvier prochain, à l’occasion du mercato hivernal. Nommé entraîneur du FC Barcelone en novembre dernier, Xavi ne compterait pas sur eux. Ce mardi, le journaliste italien Nicolo Schira confirme le départ probable de Sergino Dest. Arrivé en Catalogne sur les conseils de Ronald Koeman en octobre 2020, le Néerlandais a été placé sur la liste des transferts et devrait bien quitter le FC Barcelone dans les prochaines semaines.