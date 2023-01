Un départ bouclé par le PSG au finish ?

Thomas Bourseau

Bien que l’entourage de Keylor Navas craint un échec des négociations en raison des positions éloignées entre les parties sur le salaire, le PSG pourrait boucler le prêt du gardien costaricien. Le feuilleton entre dans sa dernière ligne droite.

Keylor Navas peut-il encore y croire à son départ à Nottingham Forest à seulement quelques heures de la fin du mercato hivernal ? Comme le10sport.com vous le révélait dès le 26 janvier, la doublure de Gianluigi Donnarumma avait déjà fait son choix pour la suite de sa carrière, lui qui est sous contrat au PSG jusqu’en juin 2024. Un prêt pour Nottingham Forest. Cela fait plusieurs jours que cette rumeur anime l’actualité du dossier Navas alors qu’il a fait le choix de ne pas rejoindre son ancien coéquipier du Real Madrid, à savoir Cristiano Ronaldo, à Al-Nassr.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Keylor Navas

Pour autant, le feuilleton Keylor Navas a connu un énorme rebondissement en cette deadline day du mercato. Selon les informations exclusives du 10sport.com de ce mardi 31 janvier, le clan Navas commençait il y a quelques heures à sérieusement douter des chances du Costaricien de troquer la tunique du PSG pour celle du pensionnaire de Premier League. En effet, les positions éloignées des différentes parties concernant la question salariale pour Keylor Navas. Cependant, l’espoir est de retour dans cette dernière ligne droite du mercato.

Rebondissement pour une star du PSG, départ en vue https://t.co/vXqWqh4nr7 pic.twitter.com/7YNpKzAkdh — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

Retour des discussions, Navas veut Nottingham, Forest est confiant