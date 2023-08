Un crack quitte le PSG, il se frotte les mains

Thibault Morlain

Ce mardi, le PSG a annoncé le départ d’un de ses joueurs issus du centre de formation : Djeidi Gassama. L’attaquant de 19 ans s’est envolé pour l’Angleterre, s’engageant avec le club de Sheffield Wednesday en deuxième division. Une nouvelle arme offensive pour l’entraîneur Xisco, qui se réjouit de pouvoir compter sur Gassama désormais.

Le PSG accélère désormais dans le sens des départs sur ce marché des transferts. Si ça avait été plutôt calme dernièrement, ça bouge à Paris. Neymar va rejoindre l’Arabie Saoudite, Leandro Paredes et Renato Sanches sont arrivés à Rome et ce mardi, le PSG a également officialisé le départ de Djeidi Gassama. De retour d’un prêt en Belgique, l’attaquant de 19 ans a été transféré à Sheffield Wednesday.

« C’est un jeune joueur et un bon talent »

Pour les médias du club anglais, Xisco, nouvel entraîneur de Djeidi Gassama, a réagi à cette arrivée en provenance du PSG. Il a alors confié : « C’est un jeune joueur et un bon talent. Nous devons comprendre qu’il a 19 ans et nous allons essayer de l’aider à montrer ses qualités ».

« Il va ajouter de la valeur au club dans le futur »