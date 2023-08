Un buteur s'annonce à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis son arrivée en janvier, Vitinha n'a pas perdu de temps pour se distinguer cette saison. En effet, l'attaquant portugais a inscrit le but de la victoire pour l'OM contre Reims samedi (2-1). Un but salvateur qui pourrait être un déclic. Quoi qu'il en soit, Vitinha assure qu'il ne se voit pas dans un autre club d'ici la fin du mercato, malgré les rumeurs qui l'envoient en Bundesliga.

Recruté pour 32M€, bonus compris, Vitinha est attendu au tournant après six premiers poussifs à l'OM. Titularisé pour faire souffler Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant portugais a d'ailleurs parfaitement lancé sa saison en inscrivant le but de la victoire contre Reims (2-1). Et après le match, il a rappelé qu'il ne comptait pas partir cet été.

«Je vais jouer à l'OM, il n'y a pas d'autres clubs»

« Aujourd'hui je suis beaucoup mieux ici. Je travaille tous les jours pour bien jouer et je vais continuer pour à travailler pour progresser. Je vais jouer à l'OM, il n'y a pas d'autres clubs. Je vais jouer ici. Peu importe qui vient derrière », lance l'attaquant de l'OM au micro de Prime Vidéo avant d'afficher sa joie après son but.

«Je suis très content»