Un attaquant du PSG se fait recaler en Ligue 1

Ecarté du groupe depuis le début de saison, Hugo Ekitiké a de grandes chances de quitter le PSG durant le mois de janvier. Plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés, comme durant le mercato estival, mais un possible retour à Reims, sous la forme d'un prêt, a également été évoquée. Toutefois, Will Still dément cette rumeur.

Dans les dernières heures du mercato, Hugo Ekitiké a refusé de rejoindre l'Eintracht Francfort ce qui a mis en péril le transfert de Randal Kolo Muani. Très agacé par le comportement de son attaquant, le PSG a décidé de l'écarter du groupe et il n'a donc pas disputé la moindre minute depuis le début de saison. Une situation qui rend son départ quasi-inéluctable cet hiver. Mais alors que la rumeur d'un prêt au Stade de Reims a circulé, Will Still dément fermement.

Grand retour au PSG, Luis Enrique va réparer une erreur https://t.co/yCtugmNpmf pic.twitter.com/KbtlsyppcS — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

«C’est une rumeur infondée»

« Ça n’a jamais été évoqué au cours des réunions avec la direction. Il ne faut jamais dire jamais, mais pour l’instant, c’est une rumeur infondée », confie l'entraîneur du Stade de Reims dans des propos accordés à L'Union , avant de reconnaître que le club serait surement actif cet hiver.

«L’effectif va devoir être réadapté en janvier»